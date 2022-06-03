خاص لإيرث نيوز| حكومة واسط تكشف: هذا المشروع سيحقق انسيابية مرورية كبيرة

2022/06/03 | 00:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الحكومة المحلية لمحافظة واسط اليوم الخميس، إنها بصدد إنهاء أزمة الاضطراب الحاصل في انسيابية حركة السيارات على الطريق الرابط بين الكوت وبغداد.وأضاف رياض العكيلي مسؤول إعلام المحافظ في تصريح لوكالة إيرث نيوز، أنه “بدأت المباشرة بأعمال مشروع إنشاء مجسر (تقاطع الأحرار)، وذلك ضمن أعمال توسعة طريق الكوت – بغداد”.وبين أن […]

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