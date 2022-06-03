2022/06/03 | 00:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0NfvhiHqkh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الابتزاز الالكتروني.. ضحاياه تزداد وقوانينه عاجزة - بعد التحري - الحلقة ٦٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الابتزاز الالكتروني.. ضحاياه تزداد وقوانينه عاجزة - بعد التحري - الحلقة ٦٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).