2022/06/03 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2lY7FIVSRF8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنــور الحمداني يظهر كتاباً سرياً حول فساد مالي كبير ،ويوجه ســؤالاً صحفياً يستند على المادة 38) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنــور الحمداني يظهر كتاباً سرياً حول فساد مالي كبير ،ويوجه ســؤالاً صحفياً يستند على المادة 38) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).