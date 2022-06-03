2022/06/03 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UpOIAqOpQ_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تقطع البث المباشر لمراسل الفلوجة خلال برنامج أنور الحمداني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تقطع البث المباشر لمراسل الفلوجة خلال برنامج أنور الحمداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).