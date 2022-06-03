خاص لإيرث نيوز| مختص اقتصادي يؤشر ارتفاعاً في أسعار السكن بالنجف ويستعرض الأسباب

2022/06/03 | 00:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي اليوم الجمعة، عن ارتفاع أسعار السكن في محافظة النجف.وقال العلي في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “ارتفاع اسعار المجمعات السكنية في محافظة النجف، مرتبطا بالسياسات التجارية التي يتخذها المستثمرون في مبيعاتهم للوحدات السكنية”.وأضاف، “المستثمرون رفعوا اسعار الوحدات السكنية المعروضة بعد ان التمسوا حجم الطلب مقارنة […]

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