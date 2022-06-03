2022/06/03 | 00:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: AE8kBulGXzY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفّح وفخّخ أكثر من 15 عجلة وارسلها إلى الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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