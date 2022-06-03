2022/06/03 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد الخبير الاقتصادي صباح علو، اليوم الجمعة، تأثر الغذاء العالمي بالحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض نسبة انتاج الحبوب عالمياً.وقال علو في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يتأثر بهذه الأزمة بشكل مباشر لانه يستورد ما لايقل عن 2الى 3 مليون طن من الحبوب سنوياً في ظل عدم قدرة البلاد على توسعة الزراعة بسبب شحة المياه وطرق الزراعة التقليدية والمتخلفة".وأضاف، ان "العراق باتجاه الانهيار الاقتصادي والمالي بسبب السياسيات الخاطئة للحكومات المتعاقبة حيث اصبح من الصعوبة وضع العراق على سكة الصحيحة في جانب الاقتصاد الا بمرور وقت طويل وبخطة اقتصادية محكمة".وتابع الخبير الاقتصادي، انه "هنالك عمل في العراق لايجاد بديل للموازنة العامة لعمليات الصرف والهدر من خلال قانون الامن الغذائي الذي كان من الممكن طرح هذا القانون في سنوات 2006 او 2010 وليس في الوقت الحالي الذي تفاقمت به الأزمات سياسياً واقتصادياً". يذكر ان إمدادات القمح العالمية تقلصت بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام إلى قطع الشحنات من مناطق تصدير القمح الكبرى في العالم، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الحبوب، ما غذى المخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف سيواجه العراق ازمة الحنطة العالمية؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف سيواجه العراق ازمة الحنطة العالمية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).