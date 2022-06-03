الخارجية الأمريكية تكشف لـCNN عن جهود لإلزام إيران بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

2022/06/03 | 01:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لشبكة CNN إن بلاده تخطط للانضمام إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا في السعي للحصول على قرار لإلزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

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