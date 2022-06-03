توفيق بكار الكاتب المتفرّد - إبراهيم العثماني

2022/06/03 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_العثماني مقــــــــــــــــــــدّمة: قد تتضافر جملة من العوامل فتجعل من شخص مّا كاتبا مبدعا وباحثا متفرّدا وناقدا متميّزا.



وقد يتّخذ هذا التّفرّد أشكالا شتّى فيتجلّى في كيفيّة تحليل الظّواهر الأدبيّة وفي طرافة المقاربات النّقديّة وفي عمق المداخلات الّتي تُقدّم في النّدوات العلميّة،كما يتجلّى في تعدّد المسؤوليّات وتنوّع الاهتمامات.



وتوفيق بكّار أفضل تجسيد لهذا النّموذج.



وفي استعراضنا لجوانب من مسيرت ......





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