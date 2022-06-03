الإعلان الختامي للدورة العامة السابعة والعشرين للندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية - مرتضى العبيدي

2022/06/03 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي تحيط الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية الطبقة العاملة وشعوب العالم علما بالانعقاد الناجح لجلستها العامة السابعة والعشرين، التي عُقدت في سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان.في جو من الوحدة والأخوة الثورية، طورنا نقاشًا مثمرًا للغاية واتخذنا موقفًا بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي المعقد في العالم، وحددنا توجهات دقيقة للمضي قدمًا في العمل الذي تقوم به أحزابنا ومنظماتنا في صلب الطب ......





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