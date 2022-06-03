2022/06/03 | 02:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oi_eo4gChY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو الي يمنعك ؟ أنــور الحمداني يوجه ســؤالاً صحفياً إلى الكاتب والمحلل السياسي عصام حسين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شنو الي يمنعك ؟ أنــور الحمداني يوجه ســؤالاً صحفياً إلى الكاتب والمحلل السياسي عصام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).