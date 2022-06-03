2022/06/03 | 02:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: dahOK0zgGr8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش الرصافة الثانية ؟ أنور الحمداني يطالب مقتدى الصدر بالتحقيق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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