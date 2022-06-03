التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي (الدور الاول) في النجف الاشرف

2022/06/03 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي (الدور الاول) / تربية النجف الاشرف ، للعام الدراسي 2021 ـ 2022 .أضغط هنا

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