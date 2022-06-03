2022/06/03 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، عن ترحيبه عن تمديد الهدنة في اليمن، وقال إن إنهاء الحرب من أولويات إدارته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن عن تمديد الهدنة في اليمن: السعودية أظهرت قيادة شجاعة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن عن تمديد الهدنة في اليمن: السعودية أظهرت قيادة شجاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).