السودان.. إغلاق الطرق المؤدية إلى الخرطوم تحسبا لتظاهرات الجمعة

2022/06/03 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السودانية إغلاق كل الجسور أمام حركة المرور المؤدية للعاصمة الخرطوم عدا جسري الحلفايا و سوبا.

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