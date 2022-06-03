بايدن يطالب بتعديل تشريعات حيازة السلاح في الولايات المتحدة

2022/06/03 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن في كلمة له الخميس إلى ضرورة تعديل التشريعات التي تتيح امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة.

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