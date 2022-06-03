الكويت: استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب تغريدات تدعم المثلية

2022/06/03 | 04:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الخميس، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هوليستايدر وذلك "على خلفية نشر السفارة في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

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