ماذا لو كان البخاري كاذبا؟ 

2022/06/03 | 05:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والعجيب في أمر هؤلاء أنهم يخافون بشدة من عدم اتباع البخاري بالرغم من عدم ذكره ولو لمرة واحدة في القرآن الكريم.وفي نفس الوقت، فإن نفس الأشخاص لا يخافون من التقوّل على الله كذبا لو كان البخاري من الكاذبين!

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