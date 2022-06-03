كتاب -أصول القرآن- 1 - جدو جبريل

2022/06/03 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل محور : كتب غير المسلمينهذا ملخص لكتاب "أصول القرآن: مقالات كلاسيكية في كتاب الإسلام المقدس" ، من تأليف "ابن الوراق" (1).



ويحوي أهم دراساته النقدية للقرآن خلال القرن الماضي.



وقد تبدو معظم المقالات الآن قديمة بعض الشيء ، لاسيما في عيون أصحاب "النهج التحريفي الحديث للتاريخ الإسلامي" - the modern revisionist approach to Islamic history – إذ هناك جملة من المجالات التي عرفت تقدما هاما في البح ......





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