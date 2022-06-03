2022/06/03 | 06:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إلى رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عامًا إذا لم يتمكن المشرعون في الكونغرس من الاتفاق على حظر تام لتلك الأسلحة النارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يدعو إلى رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية.. ورابطة البنادق ترد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يدعو إلى رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية.. ورابطة البنادق ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).