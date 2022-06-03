ليفربول لم يقدم شروطا أفضل.. صحيفة تكشف عن نوايا محمد صلاح

2022/06/03 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع "سبورتس بنك" إن المصري، محمد صلاح، يرغب في مغادرة ليفربول الإنكليزي، في حال عدم الاتفاق على عقد جديد.

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