بلينكن ينتقد دولا منها السعودية حول

2022/06/03 | 06:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، أوضاع الحريات الدينية في العديد من الدول منها السعودية والصين وأفغانستان، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الحرية الدينية في العالم لعام 2021.

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