2022/06/03 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على قناة CNBC الأمريكية تطرق لاجتماع منظمة أوبك وشركاءها "أوبك +"، الخميس، واعتبار المملكة "البنك المركزي للنفط" وأن ذلك "انتصار سياسي للسعودية" الأمر الذي أثار ضجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("السعودية انتصرت".. ضجة يثيرها تقرير قناة أمريكية بعد إعلان أوبك+ وذهاب بايدن للمملكة للقاء محمد بن سلمان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("السعودية انتصرت".. ضجة يثيرها تقرير قناة أمريكية بعد إعلان أوبك+ وذهاب بايدن للمملكة للقاء محمد بن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).