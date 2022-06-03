11 دقيقة فقط.. تفاعل على معنى المدة التي احتاجتها أوبك+ لإعلان اتفاق

2022/06/03 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تناولت المدة الزمنية القياسية التي استغرقتها الدول الأعضاء بمجموعة أوبك+ للتوصل إلى اتفاق حول معدل انتاج النفط باجتماعها، الخميس، الأمر الذي اثار تفاعلا حول دلالات ذلك.

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