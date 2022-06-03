قتلى بإطلاق نار بكنيسة في ولاية أيوا الأميركية

2022/06/03 | 07:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذكرت صحيفة دي موين ريجيستر نقلا عن مسؤول في الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الكابتن نيكولاس ليني أنه من المعتقد أن مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة في الحادث في وقع في كنيسة كورنرستون.

وقال ليني إنه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن.

المصدر: سكاي نيوز

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