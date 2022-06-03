2022/06/03 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقالا نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تناولت فيه معنى زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى السعودية ولقائه بولي العهد، محمد بن سلمان هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز وتقرير معنى سفر بايدن إلى السعودية ولقاء محمد بن سلمان بعد وصف المملكة بـ"المنبوذة" يثير تفاعلا بتقرير) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تايمز وتقرير معنى سفر بايدن إلى السعودية ولقاء محمد بن سلمان بعد وصف المملكة بـ"المنبوذة" يثير تفاعلا بتقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).