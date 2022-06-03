السعودية تحذر من دواء تتسبب إساءة استخدامه في

2022/06/03 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، من دواء قد يتسبب في حال استخدامه بشكل خاطئ في "ميول انتحارية".

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