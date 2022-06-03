2022/06/03 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي تنويه___________________________________________________لقد توصلت عبر بريدي الإلكتروني الشخصي، من القراء الأعزاء، بجملة من الأسئلة من قبيل ما وجوه الفرق والالتقاء بين الجيوسياسة والجغرافيا السياسية، الجيوسياسة والجيوستراتيجية ، ما المقصود بـ "حاسوب الكم"، و موقع وتموضع الاحتباس الحراري ضمن الجيوستراتيجية حاليا، وغيرها من التساؤلات من هذا القبيل.



وسأحاول، من حين لآخر، تناولها في ورقات مستقلة أو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا عن الجيوسياسة أو - الجيوبوليتيكا- ؟ - مرزوق الحلالي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا عن الجيوسياسة أو - الجيوبوليتيكا- ؟ - مرزوق الحلالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).