امريكا: 3 قتلى بإطلاق نار قرب كنيسة في ولاية أيوا 

2022/06/03 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت السلطات المحلية بأن رجلا قتل سيدتين مساء الخميس قرب كنيسة في مدينة أميس بولاية أيوا الأمريكية قبل أن ينتحر.وقال نيكولاس ليني المسؤول في مكتب رئيس شرطة مقاطعة ستوري إن الرجل قتل المرأتين خارج كنيسة كورنرستون، وهي كنيسة عملاقة في ضواحي أميس، مضيفا أن المحققين لم يعرفوا أعمار القتلى بعد.واشار ليني […]

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