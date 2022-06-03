واشنطن تضيف 71 مؤسسة من روسيا وبيلاروسيا على القائمة السوداء

2022/06/03 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضافت الولايات المتحدة 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، بسبب العملية الروسية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات مقربة من السلطات، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها […]

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