روسيا تعلن تحريك اسطول

2022/06/03 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة تاس الحكومية الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأ سلسلة من التدريبات التي تستغرق أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة حربية و20 طائرة.

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