أسعار النفط تستقر بعد قرار “أوبك+” زيادة الإنتاج

2022/06/03 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتشبثت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب شكوك في أن منتجي النفط في تحالف أوبك+ يمكنهم زيادة إنتاج الخام بما يكفي لتعويض نقص إمدادات النفط الروسية.وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 116.88 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود […]

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