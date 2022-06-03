2022/06/03 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الهوية اليسارية لا يمكن أن تكون إلا هوية يسارية:.....3إننا، بالحرص على التربية على التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق الاشتراكية، إنما نعفي المجتمع، من السقوط في متاهات التخلف، ونجعله يحرص على السير في الاتجاه الصحيح، حتى يرتقي الأفراد، ويرتقي المجتمع، كمجتمع، يسعى باستمرار، إلى جعل حياته في خدمة الأمل: في تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.وهذا النوع من الترب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....37 - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....37 - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).