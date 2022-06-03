مصر و عصور إضمحلالها(6 ) - محمد حسين يونس

2022/06/03 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الجزء الرابع من المقال الثاني ( أكاذيب الكهنة ومكرهم بالحكام ).ِطلب الدكتور الجلالي أستاذ تاريخ العمارة 1957 أن يقدم كل منا بحثا عن العمارة المصرية القديمة ..



و وقف يستمع لعناوين الأبحاث حتي جاء دورى فقلت (( تأثير الميتافيزيقيا علي العمارة الجنائزية )) صمت الزملاء حتي إنتهي السكشن ..و بدأوا يتساءلون عن معني ( ميتافيزيقيا) ثم تحولت تعليقاتهم إلي مزاح ثقيل حتي أنهم أطلقوا علي (مستر ميتافي ......





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