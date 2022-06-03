2022/06/03 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن أكثر من 40 سفينة حربية وسفينة إسناد وما يصل إلى 20 طائرة ومروحية تابعة لأسطول المحيط الهادئ بدأت بإجراء تدريبات في منطقة بحرية بعيدة.وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “في الفترة من 3 إلى 10 حزيران تجري في المحيط الهادئ وتحت قيادة قائد أسطول المحيط […]

ظهرت المقالة انطلاق تدريبات لمجموعة قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تدريبات لمجموعة قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تدريبات لمجموعة قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).