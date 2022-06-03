ضغط السعودية على روسيا.. لماذا لا تبدأ أوروبا بنفسها مع دفعها مليار دولار يوميا لموسكو؟ إعلامي يتساءل بمقابلة مع CNN

2022/06/03 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رد على سؤال حول إن كان يتوجب على المملكة العربية السعودية النظر في المطالب الغربية للضغط على روسيا بالنفط، قال الإعلامي فيصل عباس، رئيس تحرير "عرب نيوز" إن الاتحاد الأوروبي لا يزال "يدفع مليار يورو يوميًا مقابل النفط والغاز الروسي، وبال

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