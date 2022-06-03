الديوانية تبدي تخوفها من توقف عشرات المشاريع

2022/06/03 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

أعلنت محافظة الديوانية، تخوفها من توقف عشرات المشاريع، عازية الامر الى تأخر إقرار الموازنة او قانون الامن الغذائي.

وقال نائب المحافظ فارس وناس في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هنالك العشرات من المشاريع المهمة بينها خدمية ستتوقف والمحافظة متخوفة من الامر لأهمية تلك المشاريع".

وأضاف ان "سبب التوقف فشل مجلس النواب في اقرار الموازنة وكذلك التصارع السياسي ورفض تشريع قانون الامن الغذائي"، داعيا مجلس النواب الى "الاسراع في حسم قانون الامن الغذائي للمضي بإكمال المشاريع ".

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