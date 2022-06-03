2022/06/03 | 09:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امريكا: 3 قتلى بإطلاق نار قرب كنيسة في ولاية أيوا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/03 | 09:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا: 3 قتلى بإطلاق نار قرب كنيسة في ولاية أيوا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا: 3 قتلى بإطلاق نار قرب كنيسة في ولاية أيوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).