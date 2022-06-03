هلع ولحظات رعب.. تفاصيل حادثة

2022/06/03 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن حادثة سقوط "كتلة إسمنتية" على سيارة في طريق الملك عبدالله بالرياض، فيما كشفت شاهدة عن تداعيات الحادثة على الأسرة السعودية.

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