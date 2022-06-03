ليبرون جيمس أول ملياردير ينشط في NBA

2022/06/03 | 09:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس، أول لاعب ينشط في الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة، مع ثروة صافية تبلغ مليار دولار، بحسب ما أفادت مجلة فوربس الخميس.ويحتل المهاجم البالغ 37 عاما والذي فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين أربع مرات واختير أربع مرات أيضا كأفضل لاعب في الموسم، المرتبة الثانية في […]

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