2022/06/03 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.وبحلول الساعة 0214 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1871.28 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أيار.وارتفعت أسعار الذهب بنحو […]

ظهرت المقالة عالمياً..



اسعار الذهب عند اعلى مستوى في شهر أولاً على ايرث نيوز.

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