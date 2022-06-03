2022/06/03 | 09:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wV9ElE6GYpU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف نحمي انفسنا من خطورة الغبار اثناء العواصف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف نحمي انفسنا من خطورة الغبار اثناء العواصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).