استقرار أسعار النفط عقب قرار

2022/06/03 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، استقراراً عقب اجتماع أوبك + وقرارها القاضي بزيادة الإنتاج، فيما تشبثت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب شكوك في أن منتجي النفط في تحالف أوبك+ يمكنهم زيادة إنتاج الخام بما يكفي لتعويض نقص إمدادات النفط الروسية.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 116.88 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 117.68 دولاراً للبرميل.

وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في تموز وآب بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.

وكشفت بيانات حكومية أمس الخميس، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 27 ايار، كما انخفضت مخزونات الوقود مخالفة توقعات بزيادتها.

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