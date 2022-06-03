أسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً بالأسواق المحلية

2022/06/03 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفاً بالأسواق المحلية العراقية.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار العملة، بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

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