مصرف الرافدين يحدد سلف المتقاعدين

2022/06/03 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، قيمة سلف المتقاعدين، فيما أشار إلى أنها توزع من فروع المصرف حصراً.

وذكر إعلام المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سلف المتقاعدين تبدأ من خمسة ملايين إلى 15 مليون دينار".

وأشار إلى أن "التقديم على سلف المتقاعدين من فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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