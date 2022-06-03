السياحة بالدولار.. لبنانيون محرومون السباحة هذا الصيف

2022/06/03 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم عمله بالتلوث الكبير الذي يصيب الشاطئ عند منطقة "الرملة البيضاء" في بيروت، يستلقي محمد، 27 عاماً، على الرمال لاكتساب سمرة الصيف، دون أن يتمكن من السباحة في البحر المقابل له، بل يتطلب منه الأمر الانتقال لكيلومترات عدة، من أجل الوصول إلى موقع أقل تلوثاً يصلح للسباحة.

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