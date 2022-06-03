الزوراء يهزم بغداد في ممتاز الكرة

2022/06/03 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حقق فريق الزوراء، انتصاراً مهماً بتغلبه على أمانة بغداد بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس.وأقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الاسبوع الـ34 من الدوري الممتاز بكرة القدم.ووقع على ثنائية النوارس كل من حسام كاظم في الدقيقة 26 ومازن فياض في الدقيقة 41.وجاء […]

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