متنبئ جوي: درجات الحرارة ستصل الـ 50 مطلع الاسبوع المقبل

2022/06/03 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين المتنبئ الجوي حسين الأسدي،

الخميس، ان درجات الحرارة ستصل الـ 50

مطلع الاسبوع المقبل.

وقال حسين في منشور له، ان “ارتفاع

ملحوظ في درجات الحرارة مطلع الأسبوع

القادم تصل إلى 50° درجة مئوية في مناطق

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