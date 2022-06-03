"الصحة العالمية": ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

2022/06/03 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من

ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم

مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض

كوفيد- 19.

ونوهت المنظمة، في ملخص لدراسات من جميع

أنحاء العالم، بأن أكثر من ثلثي سكان

الع

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