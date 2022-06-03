باريس سان جرمان وريال مدريد.. “صراع” آخر ودور مهم لمبابي

2022/06/03 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد إسدال الستار على أزمة كيليان مبابي الذي قرر البقاء في باريس سان جرمان رغم مساعي ريال مدريد الحثيثة لضمه، يبدو أن الناديين الفرنسي والإسباني على موعد مع صراع جديد على نجم آخر.فقد كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جرمان وريال مدريد دخلا سباقا من أجل ضم لاعب الوسط أوريلين تشواميني، […]

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“صراع” آخر ودور مهم لمبابي أولاً على ايرث نيوز.

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